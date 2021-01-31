شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كل ما تريد معرفته عن أزمة الـvar بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طفت على السطح مؤخرا أزمة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، وتحديدا مع تعيين اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة حاليا بداعى وجود العديد من الأخطاء فى تطبيق التقنية وهو ما يثير العديد من التساؤلات.

س: هل هناك أخطاء بالفعل فى تطبيق تقنية الفيديو؟

ج: اللجنة الثلاثية الحالية لإدارة اتحاد الكرة تقول إن التقنية بها أخطاء فى ضبط التسلل بجانب عدم وجود خاصية خط المرمى بجانب أن الأجهزة الموجودة حاليا مستعملة وقديمة.

س: وما رد مسئولى الشركة على هذه الانتقادات؟

ج: مسئولو الشركة أكدوا أن المشكلة ليست لديهم وإنما فى الكاميرات التى تنقل المباريات ، حيث أن تطبيق التقنية يحتاج إلى 15 كاميرا فى المباراة الواحدة بينما تقام المباريات فى مصر بـ6 أو 8 فقط، بجانب أن الاتفاق الذى أبرم مع اللجنة الخماسية السابقة لم يكن متضمنا خاصية خط المرمى.

س: هل فكر اتحاد الكرة فى إلغاء التقنية؟

ج: بالفعل فكرت اللجنة الثلاثية فى الغاء التقنية أو تغيير الشركة المنفذة للتقنية.

س: وما موقف الأندية؟

ج: الأندية رفضت بشكل قاطع الغاء التقنية ولكنها فى نفس الوقت طالبت بالعمل على تلافى الأخطاء الموجودة.

س: ما هى تفاصيل الاتفاق الجديد بين اتحاد الكرة والشركة المنفذة للفار؟

ج: عقد الاتحاد المصرى لكرة القدم اتفاقا مع الإدارة العليا للشركة الإسبانية المنفذة لتقنية الفيديو فى مصر، على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصرى فى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التى حددها الاتحاد المصرى خلال المناقصة التى أجريت فى هذا الشأن.كما قررت الشركة، بعد الاستماع لمشاكل التطبيق، تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة فى إسبانيا والاتحاد المصري، فيما كلف الاتحاد المصرى أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة. كما حرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أى قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية فى مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصرى.