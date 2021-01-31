الشناوي: نركز على مباراة الدحيل.. والحديث عن مواجهة بايرن مرفوض

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الدحيل القطري المقرر لها الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.
وتتواجد بعثة الأهلي في الدوحة استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
وخلال تصريحات صحفية قال الشناوي: "تركيزنا منصب بالكامل في الوقت الحالي على مباراة الدحيل القطري الافتتاحية، ولا حديث يعلو فوق هذه المباراة".
وأضاف: "أي حديث عن مباراة بايرن ميونيخ مرفوض تماما، خاصة أننا نتعامل مع الأمور خطوة خطوة، ومن أجل الوصول إلى مباراة بايرن ميونيخ، علينا أن نتخطى فريق الدحيل القطري أولا، وجميع اللاعبين يدركون هذا الأمر بشكل جيد جدا".
وتابع: "نحترم فريق الدحيل، ولدينا رغبة قوية في صناعة تاريخ مشرف لهذا الجيل من اللاعبين في منافسات كأس العالم للأندية".
وواصل: "سعداء للغاية بالدعم الكبير من جماهير الأهلي؛ سواء عند استقبالنا في مطار الدوحة، أو بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة، و نحن كلاعبين نتعاهد دائما على تحقيق الانتصارات والبطولات؛ من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية التي تبقى دائما خير داعم لنا علي كافة المستويات".
وأتم الشناوي حديثه مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي لديهم حماس كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل القطري؛ من أجل تخطيه، واستكمال مشوار كأس العالم بنجاح.