الشناوي: نركز على مباراة الدحيل.. والحديث عن مواجهة بايرن مرفوض

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الدحيل القطري ‏المقرر لها الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.‏

وتتواجد بعثة الأهلي في الدوحة استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وخلال تصريحات صحفية قال الشناوي: "تركيزنا منصب بالكامل في الوقت الحالي على مباراة الدحيل القطري الافتتاحية، ولا حديث ‏يعلو فوق هذه المباراة".

وأضاف: "أي حديث عن مباراة بايرن ميونيخ مرفوض تماما، خاصة أننا نتعامل مع الأمور ‏خطوة خطوة، ومن أجل الوصول إلى مباراة بايرن ميونيخ، علينا أن نتخطى فريق الدحيل ‏القطري أولا، وجميع اللاعبين يدركون هذا الأمر بشكل جيد جدا".

وتابع: "نحترم فريق الدحيل، ولدينا رغبة قوية في صناعة تاريخ مشرف لهذا الجيل من ‏اللاعبين في منافسات كأس العالم للأندية".‏

وواصل: "سعداء للغاية بالدعم الكبير من جماهير الأهلي؛ سواء عند استقبالنا في مطار ‏الدوحة، أو بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة، و نحن كلاعبين نتعاهد دائما على تحقيق الانتصارات ‏والبطولات؛ من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية التي تبقى دائما خير داعم لنا علي كافة ‏المستويات".

وأتم الشناوي حديثه مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي لديهم حماس كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ‏الدحيل القطري؛ من أجل تخطيه، واستكمال مشوار كأس العالم بنجاح.‏