شادي محمد يكشف لمصراوي مواقف لا تنسى للأهلي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

عاد الأهلي من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد غياب 7 نسخ منذ أخر ظهور له في عام 2013 بالمغرب، ليستعد لظهوره الأول أمام الدحيل القطري في المونديال المقام بالدوحة.

ويُعد شادي محمد قائد الأهلي السابق أحد الذين شاركوا مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية، وتواجد في نسخة 2005، وايضا 2006، وكذلك 2008.

وقال شادي محمد في تصريحات ليلا كورة "في البداية أهنئ الفريق على فوزه ببطولة إفريقيا وتأهله لبطولة كأس العالم للأندية، بعثة الفريق أثناء السفر كانت بالشكل الذي نعرفه دائما عن النادي الأهلي".

وتابع "مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية هو تكريم للأهلي كبطل لإفريقيا وسيد للقارة ويجب ألا نعطي الأمر أكبر من حجمة حتى نتمكن من رفع الضغوط عن لاعبي الأهلي خاصة أنها أول مشاركة لهم بالبطولة وهو ما عانيناه خلال أول مشاركة لنا".

وأضاف "في 2005 ذهبنا في توقيت خاطئ وكان علينا ضغوط كبيرة والساعة البيولوجية المختلفة مثلت عائق كبير لنا هناك في اليابان، ولذلك لم نحقق أي شئ وغادرنا البطولة مبكرا وهو ما تداركناه خلال المشاركة الثانية وتواعدنا كلاعبين أن نحقق شئ كبير في البطولة لنا وللنادي وللجماهير".

وحكى "حسن حمدي والخطيب ابدوا غضبهم واستيائهم بعد الخسارة من الاتحاد السعودي خلال جلسة بفندق الإقامة، وغضب جوزيه من ذلك وأكد أنها بطولة لتكريم الفريق بعد فوزه ببطولة إفريقيا وأن الأمر يجعلنا نعترف أن هناك فروق كبيرة بيننا وبين مدارس أخرى عالمية ويجب ألا نتحدث في الخسارة لكن ما يجب أن نتحدث فيه هو أن نأتي هنا العام القادم مرة أخرى".

وأضاف "وقد كان، حدث ما قاله، ولعبنا نسخة 2006، وحققنا الإنجاز".

وتابع "اللحظة التي لا تنسى تاريخيا هي لحظة استقبال النادي الأهلي عقب عودته من بطولة 2006 والحافلة المكشوفة واستقبال الجماهير الغفيرة في الشوارع والتي تحتفي بنا، ولا يمكن أن تمحى هذه اللحظة من ذاكرتي وهي أهم من ملايين الجنيهات وأعتقد أنه يجب على المدير الفني أن يحصل على فيديو لاستقبالنا عقب البطولة وأن يتم عرضه على لاعبي الفريق في الدوحة ليروا ماذا فعل الجيل السابق لهم وأن يطالبهم بتحقيق انجاز أكبر من إنجازنا وأن يتم تسليم الراية للجيل الحالي".

وصرح "موقف لا يمكن أن أنساه قبل مباراة المركز الثالث والتي حققنا فيها الفوز، كنا في ممر غرف الملابس ومررنا على غرفة الفريق المكسيكي وكانت تسبق غرفتنا وكانت أبوابها مفتوحة وكان ذلك قبل المباراة بحوالي ساعة وربع وكانت أصوات الموسيقى تخرج من غرفتهم بصوت عالي والمدير الفني وجميع اللاعبين يرقصون داخل الغرفة".

وأكمل "موقف آخر كنت برفقة أبو تريكة عقب مباراة المركز الثالث وتحقيقنا الفوز كنا ذاهبين لمشاهدة المباراة النهائية وذهبنا لاحضار البطاقات التعريفية الخاصة بنا من الغرفة وكابتن محمود الخطيب أبلغ أبو تريكة أنه حصل على جائزة كبيرة لكن حدث تلاعب والشركة الراعية قامت بتغير النتيجة ومنحوا الجائزة لرونالدينهو لأن اسمه أكبر عالميا".

واختتم "استمتع بالبطولة وبمشاركتك بها وأغلق آذانك يكفي أنك شرفت النادي الأهلي وأنك ممثل لإفريقيا وهي في نفس الوقت مسئولية وكبروا طموحكوا أنك تمثل القارة بأكملها لكننا سندعمكوا في حالة الفوز وسنشد من أذركوا في حالة لا قدر الله الخسارة".