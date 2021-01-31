الرئيس المؤقت للزمالك عن الصفقات: من الممكن أن تكون هناك أخبار أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، إن الساعات الأخيرة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية قد تشهد المزيد من الصفقات للنادي، مضيفًا أن النادي سيشرع في إنشاء فرع 6 أكتوبر.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "نهارك أبيض" المذاع عبر قناة الزمالك، قال عبدالعزيز: "حتى الآن انتهى ميركاتو الزمالك، لكن من الممكن أن يكون هناك أخبارا أخرى في الساعات القليلة قبل نهاية فترة الانتقالات".

وأضاف: "أزف بشرى لجماهير وأعضاء نادي الزمالك انه تم توقيع بروتوكول مع وزير الدولة للإنتاج الحربي للبدء فورَا بإنشاء فرع النادي في السادس من أكتوبر، سيتم عرض التصور للمشروع خلال اليومين المقبلين".

وتابع: "سيتم تنفيذ المشروع من خلال شركة تابعة للإنتاج الحربي، سيتم البدء بمبنى اجتماعي، ملعب كرة للفريق الأول".

جدير بالذكر أن الزمالك ضم 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بالتعاقد مع مروان حمدي، سيف الدين الجزيري وأيمن حفني.