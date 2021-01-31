لم أره في حياتي.. مذيع بي إن سبورتس يتوقف على الهواء من أجل هتاف جماهير الأهلي للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال التونسي هشام الخلصي المذيع بقنوات بي إن سبورتس القطرية إن استقبال جماهير الأهلي لمحمود الخطيب في العاصمة القطرية الدوحة لم يره من قبل.

وأضاف الخلصي أن استقبال جمهور الأهلي للخطيب نادر الحدوث ولا أروع، مشدداً " لا يوجد رئيس ناد في العالم حظي بمثل هذا الاستقبال لا سيلڤيو برلسكوني رئيس نادي ميلان الأسبق ولا فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي".

وأوقف الخالصي إدارة حوار برنامج هذا المساء الذي يحلل بطولة كأس العالم للأندية لسماع هتاف جماهير الأهلي للخطيب.

ووصل الأهلي إلى قطر أول أمس الجمعة للاشتراك ببطولة العالم للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من الرابع من فبراير المقبل وحتي الـ 11 من نفس الشهر.

ويبدأ الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية في الخميس المقبل بمواجهة الدحيل القطري في الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة.

ويتأهل الفائز من الأهلي والدحيل لنصف النهائي لملاقاة بايرن ميونيخ، يوم الاثنين 8 فبراير في الساعة 8.00 بتوقيت القاهرة.