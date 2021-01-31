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أزمة التسريب.. تقارير: ميسي يدرس مقاضاة الصحيفة و"من يحق لهم الوصول للعقد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت إذاعة راديو كتالونيا، إن الأرجنتيني ليونيل لاعب يدرس مقاضاة صحيفة "إل موندو" الإسبانية التي قامت بتسريب عقد البالغ من العمر 33 عامًا مع ناديه.

وكشفت الصحيفة المبالغ التي يحصل على ميسي سواء في حالة فوزه مع برشلونة بالدوري، كأس ملك إسبانيا أو (طالع تفاصيل العقد).

وبحسب ما ذكرته إذاعة راديو كتالونيا فإن ميسي بصدد التواصل مع محامييه لرفع دعوى قضائية ضد الصحيفة التي نشرت عقده.

وأضافت الإذاعة أن محاميي ميسي لا يدرسون مقاضاة الصحيفة فقط، بل بصدد تقديم شكوى أيضا ضد مسئولي النادي الذين لديهم حق الوصول إلى عقده.

جدير بالذكر أن برشلونة أصدر بيانًا رسميًا قبل قليل، نفي خلاله مسؤوليته في تسريب عقد النجم الأرجنتيني، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد صحيفة "الموندو" الإسبانية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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