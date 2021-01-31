الحارثي يُشكك في تتويج النصر أمام الهلال ويصفه بـ “غير الشرعي”

اعتبر الإعلامي السعودي، سلطان الحارثي، أن نادي النصر السعودي حقق لقب غير شرعي، أمس السبت، بعد الفوز على الهلال بثلاثية نظيفة، والظفر بكأس السوبر السعودي.

ونشر الحارثي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” مقطع فيديو يُظهر أن لاعب النصر استخدم يديه لدفع نجم الهلال السعودي لوسيانو فييتو داخل منطقة جزاء الفريق النصراوي، والنتيجة كانت (0/0) لترتد الكرة بدون احتساب ركلة جزاء للزعيم إلى تسجيل النصر هدفه الأول.

وعلق الحارثي بقوله “هذه اللقطة حدثت حينما كانت النتيجة 0\0، ركلة جزاء واضحة لفريق الهلال ومن نفس الكرة جاء هدف النصر الأول والعامل المشترك فيها بيتروس”.

وأضاف “بيتروس كان يُفترض بأنه خارج الملعب “مطرود” بالكرت الأحمر!”، مختتمًا بقوله “بطولة غير شرعية تضاف لبطولات فريق النصر”.