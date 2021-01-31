سوق الانتقالات | بيتروس يوجه رسالة أخيرة إلى مايكون بعد رحيله عن النصر

تُوج نادي النصر السعودي بلقب كأس السوبر السعودي، أمس السبت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، بعد الفوز على غريمه التقليدي الهلال، بثلاثية نظيفة.

انتصار جاء بعد غياب للكتيبة النصراوية، التي عانت أمام الهلال خلال المباريات الماضية، ليعود العالمي مجددًا ويصالح جماهيره ويحقق الألقاب والانتصارات منذ آخر لقب حققه قبل أكثر من عام.

وحرص لاعب وسط النصر، بيتروس ماتيوس، على توجيه رسالة إلى مواطنه البرازيلي مايكون بيريرا، عقب إحراز اللقب الغالي، والفوز على الهلال.

وقال بيتروس عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام” في رسالة خاصة إلى مايكون “شكرًا لله على تحقيق البطولة وأهدي لك هذا اللقب صديقي مايكون”.

وكان البرازيلي مايكون قد أعلن مغادرته النصر وفسخ عقده، بعد أزمته الأخيرة مع الإدارة النصراوية؛ بسبب عدم حصوله على رواتبه منذ 6 أشهر.