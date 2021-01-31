بث مباشر | مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا في كأس امم افريقيا للمحليين 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المغرب وزامبيا” في إحدى مباريات اليوم الاحد 31-1-2021 في ربع نهائي كأس امم افريقيا للمحليين 2021، المقامة في الكاميرون.

ينقل بث مباشر مباراة “المغرب وزامبيا” على قناة بين سبورت 7، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد عبده”، كما ينقل على قناة بي إن سبورتس 7 ماكس الفرنسية .

وتقام مواجهة المغرب وزامبيا على ملعب دي لا ريونيفيكاتيون بمدينة دوالا، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

تأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس امم افريقيا للمحليين على رأس المجموعة الثالثة، بعدما جمع 7 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز في الجولة الأولى على “توجو”، وتعادل في الثانية مع منتخب رواندا بنتيجة (0-0)، واكتسح أوغندا بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة.

وسيسعى منتخب المغرب تحت قيادة المدرب “الحسين عموتة” إلى تحقيق الانتصار على زامبيا اليوم والتأهل إلى نصف النهائي، لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققوه لأول مرة في عام 2018.

وتعد المغرب هو ثالث منتخب عربي يحقق اللقب منذ انطلاقة البطولة في 2009، إذ فازت تونس باللقب النسخة الثانية التي أقيمت عام 2011، كما حققته ليبيا في النسخة الثالثة 2014.

على الجانب الآخر، صعد منتخب زامبيا إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط جمعها من 3 مباريات، فاز في الجولة الأولى على تنزانيا، وتعادل في الثانية والثالثة أمام “غينيا ونامبيا” على الترتيب.

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