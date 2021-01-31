كأس السوبر السعودي | 3 إيجابيات حققها النصر من فوزه على الهلال

حقق نادي النصر انتصارًا هامًا، أمس السبت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، على حساب غريمه التقليدي الهلال، بثلاثية نظيفة، في بطولة كأس السوبر السعودي.

انتصار جاء بعد غياب للكتيبة النصراوية، التي عانت أمام الهلال خلال المباريات الماضية، ليعود العالمي مجددًا ويصالح جماهيره ويحقق الألقاب والانتصارات منذ آخر لقب حققه قبل أكثر من عام، وهو كأس السوبر أيضًا، وكان على حساب التعاون.

ويستعرض “الخليج 365” في السطور التالية أبرز 3 إيجابيات تحققت للنصر بعد الفوز على الهلال..

1ـ عودة الثقة

بالتأكيد انتصار وإحراز لقب على حساب المنافس التقليدي أمر رائع في عودة الثقة لفريق النصر، الذي بدأ الموسم بشكل سيء للغاية، لكن استفاق في الفترة الماضية عقب إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وإسناد المهمة للكرواتي ألين هورفات.

وغابت انتصارات فارس نجد على الهلال في جميع المسابقات لمدة 461 يوماً، وكان الفوز الأخير في 27 أكتوبر 2019 ، وخاض الفريقان خلال هذه الفترة 3 مباريات اثنين منها في مسابقة الدوري حيث فاز الهلال بنتيجة 2-0، و4-1، وفي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين فاز الهلال أيضًا بنتيجة 2-1.

2ـ حمدالله يعود من الباب الكبير

دخل المغربي عبدالرزاق حمدالله كلاعب بديل في الشوط الثاني، بعد غيابه الفترة الماضية عن صفوف الفريق بداعي الإصابة، وقبلها كان المهاجم المغربي قد ضل طريقه نحو الشباك.

واستطاع حمدالله تسجيل الهدف الثاني بطريقة رائعة، وصنع الهدف الثالث لزميله سامي النجعي، ليعود من الباب الكبير أمام الزعيم الهلال.

3ـ الثأر وعودة الألقاب

نجح النصر في الثأر من الهلال في كأس السوبر السعودي بعد 6 سنوات، وتحديداً منذ 2000 يوم، حيث انتصر الهلال ببطولة السوبر 2015 بهدف دون رد سجله البرازلي كارلوس إدواردو.

كذلك أحرز النصر بطولة مجدداً بعد غيابه من الموسم الماضي، ومنذ آخر بطولة حققها وهي السوبر والتي جاءت على حساب التعاون بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.