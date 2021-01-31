صحيفة رومانية: إقالة لوشيسكو من تدريب الهلال السعودي “محتملة”!

توقعت صحيفة “ديجي سبورت” الرومانية إمكانية إقالة مدرب الهلال السعودي، رازفان لوشيسكو، عقب الخسارة بالأمس أمام النصر، بثلاثية نظيفة، في بطولة كأس السوبر السعودي.
وأوضحت أن مدرب الهلال يمر بفترة كبيرة من انعدام الوزن مع فريقه، ولم يقدم أمام النصر ما يجعله يستحق الانتصار والحصول على اللقب.
وأشار المصدر إلى أن العديد من جماهير الهلال طالبت بإقالة رازفان لوشيسكو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد استمرار اهتزاز النتائج في الفترة الماضية.
وكان الهلال قد تعادل في 5 مباريات من آخر 6 خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمتلك حاليًا 30 نقطة ومباراة أقل عن الشباب صاحب الصدارة برصيد 32 نقطة.
وحضر لوشيسكو إلى الهلال صيف عام 2019 قادمًا من باوك اليوناني، واستطاع التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس الملك في العام الماضي.
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