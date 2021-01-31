سوق الانتقالات | هيرتا برلين يؤكد مفاوضاته مع سامي خضيرة

أكد نادي هيرتا برلين الألماني إجراء مفاوضات مع الألماني الدولي السابق سامي خضيرة بشأن ضمه إلى نادي العاصمة الألمانية.

وفي تصريحات لمحطة (سكاي)، قال كارستن شميت، الرئيس التنفيذي لنادي هيرتا برلين:” نجري مفاوضات مع سامي، وقد أجريت معه مكالمة هاتفية طويلة قبل وقت قصير، وأنا أعتبره قائدًا عظيمًا ولاعبًا ناجحًا مر بالعديد من الأندية المحترفة وجمع الكثير من الخبرة هناك”.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الانتقالات الشتوية ستغلق أبوابها في السادسة من مساء غد.

من جانبه، رفض المجري بال داردي المدير الفني لهيرتا التعليق على القدوم المحتمل لخضيرة وقال : ” لم أتحدث مع خضيرة كما أنني لم أتحدث مع الكثير من اللاعبين الآخرين، فأنا لدي لاعبيَّ وأنا راض جدًا باللاعبين الموجودين لديَّ”.

كانت تقارير صحفية صدرت في ألمانيا اليوم الأحد كشفت عن قرب عودة خضيرة على نحو مفاجئ إلى الدوري الألماني.

وكتبت مجلة “كيكر” الرياضية أن من المنتظر أن يوقع خضيرة33/ عامًا/ الفائز السابق مع منتخب ألمانيا بكأس العالم، لنادي العاصمة الألمانية هيرتا برلين وأنه سيجري الكشف الطبي لدى النادي الذي يمر بأزمة في الوقت الراهن.

ولم يعد لخضيرة دور في ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي حيث لم يشارك في أي مباراة مع النادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في إيطاليا في هذا الموسم.

وكان خضيرة الذي لا يزال مرتبطًا بعقد مع يوفنتوس حتى الصيف المقبل، يتمنى مؤخرًا الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وتراجع هيرتا في الدوري الألماني حتى بات قريبا من منطقة الهبوط وهو يبحث الآن عن وافدين يعيدون الاستقرار إلى النادي، وقد مُنِيَ الفريق أمس السبت بهزيمة بهدف مقابل ثلاثة أهداف أمام انتراخت فرانكفورت.

كان خضيرة انتقل في 2015 إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد الذي كان قد أمضى فيه خمسة أعوام، وقد شارك مع المنتخب الألماني في مونديال كأس العالم بجنوب افريقيا 2010 حيث حصلت ألمانيا على المركز الثالث، كما حصل مع المنتخب الألماني على بطولة كأس العام في البرازيل في 2014، وقد خرج من المانشافات بعد مونديال روسيا 2018 الذي ودعه المنتخب الألماني مبكرًا.

وكان خضيرة قد عانى في الفترة الأخيرة من مشاكل صحية متكررة.