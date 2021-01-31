تقرير | عقد ميسي الفرعوني، هل يؤدي الى افلاس برشلونة؟

كشف تقرير صحفي إسباني صادر عن صحيفة “إل موندو”، تفاصيل العقد الحالي لنجم وأسطورة برشلونة، ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني.

وإل موندو؛ هي جريدة عامة غير متخصصة في الرياضة، وليست صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية المقربة من نادي برشلونة.

وعنونت صحيفة إل موندو، تقريرها الذي احتوى تفاصيل عقد ليونيل ميسي الموقع في نوفمبر 2017، “العقد الفرعوني الذي دمر برشلونة”.

ويتضمن العقد مبالغ مالية ضخمة نظير راتب ميسي ومكافآت الفوز بالبطولات أو التأهل عن كل دور في المسابقات المختلفة، بالإضافة إلى ما يسمّى بـ “بند الولاء”.

حيث يحصل ميسي بموجب العقد، على راتب سنوي يصل إلى 138 مليون يورو متضمنة المتغيرات.

كما حصل ميسي على مكافأتين: الأولى لتجديد تعاقده بقيمة 115 مليون يورو، والأخرى مكافأة الالتزام ببند الولاء وتبلغ 78 مليون يورو.

وكشف تقرير الصحيفة الإسبانية، أن ميسي تقاضى 92% من مستحقاته لدى برشلونة، برغم المصاعب المالية الحالية، وبناء على هذا العقد؛ فإن النجم الأرجنتيني تلقى ما مجموعه 555 مليون يورو عن مدة العقد البالغة 4 سنوات.

ويأتي تسريب عقد ميسي، في ظل أخبار؛ توجه إدارة برشلونة للبحث عن مستثمرين؛ لإنقاذ النادي الكتالوني من أزمته الاقتصادية الحادة التي يمر بها، بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا.

حيث كشفت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا، أن ديون برشلونة تخطت المليار يورو، وبات النادي الكتالوني مهددًا ببيع أصوله ومنها ملعب “كامب نو”.

وذلك بعدما أكدت محطة “بلومبيرج” الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر؛ أن إدارة برشلونة تبحث عن مستثمرين إضافيين يضخون أموال في خزائن العملاق الكتالوني.

واقترحت الإدارة باقتطاع وتحويل جزء من أصول النادي الرقمية ببيع ما بين 30٪ إلى 49٪ من الحصص لمستثمرين خارجيين، وهو الأمر الأول من نوعه بالنسبة لناد مملوك بالكامل لأعضائه، وهو ما لن يتم إلا بموافقة الأعضاء أولًا قبل أي صفقة من هذا القبيل.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة رفضت طلب ميسي بالرحيل بنهاية الموسم الماضي 2019/20، متمسكة بضرورة دفع الشرط الجزائي في عقده، والمقدر بـ700 مليون يورو.

ولا يزال الوضع بين ميسي وبرشلونة على المحك؛ بعدما كشفت الشهور القليلة الماضية الستار عن أزمة حقيقية بين النجم الأرجنتيني ورئيس النادي السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، وذلك على الرغم من استقالته في أكتوبر الماضي.