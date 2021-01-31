الدوري الانجليزي | ليفربول يتسلح بتاريخ محمد صلاح لهزيمة وست هام

يملك نجم ليفربول، محمد صلاح أرقامًا مميزة أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف وست هام يونايتد ليفربول على ملعب “لندن الأولمبي” مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ انضمام صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، زار النجم المصري شباك وست هام في 6 مناسبات من أصل 7 مواجهات له ضد الفريق اللندني بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى صلاح لانهاء صيامه التهديفي، الذي لازمه خلال الـ6 جولات الماضية في الدوري الإنجليزي، والعودة للتهديف من خلال مواجهة وست هام.

حيث يغيب نجم روما الإيطالي السابق عن التهديف في الدوري الإنجليزي منذ 19 ديسمبر الماضي أمام كريستال بالاس، عندما سجل هدفين وصنع آخر، وقاد الريدز لفوز ضخم على الفريق الملقب بالنسور بنتيجة (7-2).

من جانبه يملك نجم وست هام، مايكل أنطونيو سجلًا جيدًا أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث أحرز المهاجم ذو الأصول الجامايكية أهدافًا ضد الريدز في البريميرليج، أكثر من أي لاعب آخر في الفريق الملقب بالمطارق.

ونجح أنطونيو في زيارة شباك ليفربول 4 مرات خلال 6 مواجهات له أمام الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد استعاد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من البريميرليج، حيث كان الفوز الأول للريدز، بعد سلسلة من النتائج السلبية استمرت لخمس جولات.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، أمام الخامس وست هام صاحب الـ35 نقطة.