الامارات | غليان في برشلونة بعد تسريب عقد ميسي.. النادي يخلي مسؤوليته

شكرا لقرائتكم خبر عن غليان في برشلونة بعد تسريب عقد ميسي.. النادي يخلي مسؤوليته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، تسريب عقد قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي اعتبره صحيفة إلموندو الأغلى في تاريخ كرة القدم.



وقال النادي في بيان رسمي نشره اليوم الأحد: "برشلونة سيقف ضد أي محاولة تشويه لصورة لاعبنا ليونيل ميسي ومحاولة التقليل من أفضل رياضي بالتاريخ".



وتابع البيان: "هذه وثيقة سرية وحكومية، والحوزة عليها بطريقة غير شرعية ونشرها سيترتب عليه عواقب وخيمة لمن فعل ذلك".



واختتم البيان قائلاً: "يتأسف النادي لظهور العقد علناً، لأنها وثيقة خاصة يحكمها مبدأ السرية بين الطرفين، ينفي نادي برشلونة بشكل قاطع أي مسؤولية في نشر هذه الوثيقة وسوف يتخذ الإجراءات القانونية عن أي ضرر سببته صحيفة إلموندو".

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