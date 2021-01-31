شكرا لقرائتكم خبر عن ليكرز يحسم كلاسيكو بوسطن بشق النفس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع لوس أنجلوس ليكرز حامل اللقب حداً لخسارتين توالياً، وقاده أنتوني ديفيس بنقاطه الـ27 إلى فوز بالغ الصعوبة على غريمه بوسطن سلتيكس الذي يتقاسم معه عدد الألقاب القياسية (17) بنتيجة 96-95، السبت في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبعد خلوده إلى الراحة في خسارة ديترويت بيستونز الخميس، نتيجة تعرضه لإصابة في فخذه، برز ديفيس وأضاف إلى نقاطه 14 متابعة.

وأنهى «الملك» ليبرون جيمس المتوج باللقب مع ثلاثة أندية مختلفة المباراة مع 21 نقطة، 7 متابعات و7 تمريرات حاسمة، ليضع فريقه حداً لخسارتين أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وديترويت.

قال ديفيس: «نحن فريق لا يقبل بخسارة مباراتين توالياً، ولقد خسرنا مباراتين، بالتأكيد لم نكن لنخسر ثلاث مباريات توالياً».

لكن المباراة كانت متقاربة جداً، وشهدت إصابة لاعب بوسطن ماركوس سمارت في وتر أخيل.

ولدى الخاسر الذي لعب على أرضه، سجل جايسون تايتوم 30 نقطة و9 متابعات وأضاف جايلن براون 28.

ورفع ليكرز رصيده إلى 15 فوزاً مقابل 6 خسارات في المركز الثالث ضمن المنطقة الغربية، بفارق خسارة عن جاره لوس أنجلوس كليبرز، واثنتين عن يوتا جاز المتصدر، أما بوسطن فيحتل المركز الخامس في المنطقة الشرقية.

ليلارد يتعملق

وقبل صفارة النهاية في شيكاغو، تعملق داميان ليلارد زارعاً ثلاثية قاتلة ليقود بورتلاند ترايل بلايزرز إلى الفوز على شيكاغو بولز 123-122.

وانهى ليلارد المباراة برصيد 44 نقطة، بينها 8 ثلاثيات من 17 محاولة.

وكان شيكاغو في طريقه لتحقيق الفوز عندما سجل كوبي وايت (20 نقطة) برميتين حرتين وضعت فريقه في المقدمة 122-117 قبل 11,5 ثانية على النهاية.

لكن ليلارد قلص الفارق إلى 120-122بثلاثية جميلة قبل 8,2 ثوان.

ميلووكي يسقط مجدداً

بفضل 27 نقطة من لاعبه الشاب لاميلو بول (19 عاماً)، ثالث لاعب في لائحة الدرافت الموسم الموسم الماضي، أوقف تشارلوت هورنتس أفضل لاعب في الدوري في آخر موسمين، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وفريقه ميلووكي باكس وهزمه 126-114.

وبرغم 34 نقطة و18 متابعة و9 تمريرات حاسمة ليانيس، لعب بول دوراً كبيراً بعد نزوله من مقاعد البدلاء بالإضافة إلى 27 نقطة أيضاً من غوردون هايوارد.

وعلى غرار الأمسية السابقة ضد نيو أورليانز حيث تأخر بفارق 23 نقطة على الاستراحة، دفع ميلووكي مجدداً ثمن تأخره بفارق عشرين نقطة في الربع الثالث.

وعاد ممفيس غريزليز بعد خمس مباريات مؤجلة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وحقق الفوز على سان أنتونيو سبيرز 129-112.

وسجل سبعة لاعبين من ممفيس 10 نقاط أو أكثر، تقدمهم البديل ديانتوني ميلتون مع عشرين نقطة.