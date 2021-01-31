شكرا لقرائتكم خبر عن كيلمارنوك الاسكتلندي يقيل مدربه داير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نادي كيلمارنوك المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم إنه انفصل وبالتراضي عن مدربه أليكس داير بعد هزيمة الفريق 3-2 أمام سان جونستون.

والهزيمة الأخيرة كانت الثالثة على التوالي لكيلمارنوك وتركت الفريق في المركز التاسع بين فرق البطولة برصيد 24 نقطة من 25 مباراة متقدما بخمس نقاط فقط عن فريق الذيل هاميلتون.

وكان الانجليزي داير (55 عاما) المدرب الأسود الوحيد على مستوى فرق الدوري الاسكتلندي الممتاز.

وقال كيلمارنوك في بيان :نتقدم بالشكر إلى أليكس على كل الانجازات التي قام بها منذ الانضمام للنادي في أكتوبر 2017، لكن الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة كانت مخيبة للآمال ونحن نعتقد أنه الوقت المناسب للتغيير.

وقال كيلمارنوك إنه سيعمل للبحث عن بديل للمدرب داير الذي سبق له العمل مع كريستال بالاس وتشارلتون أثليتيك في إنجلترا. وسيلتقي كيلمارنوك مع ضيفه سيلتيك حامل اللقب الثلاثاء المقبل.