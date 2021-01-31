شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع فريق الإنتاج الحربى، بقيادة حمادة صدقى لمسحة كورونا، منذ قليل، استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر الثلاثاء المقبل باستاد خالد بشارة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري ، وعقد حمادة صدقى جلسة مع لاعبيه عنفهم خلالها على الأداء المتراخى الذى ظهروا به خلال مباراة المصرى البورسعيدى، مشدداً على استبعاده للعناصر المقصرة من التشكيل الأساسى، لاسيما أن الفريق تنتظره مواجهة صعبة مع الجونة على ملعبه، مشدداً على أن الفريق الساحلى خصم شرس ويقدم موسما مميزا للغاية، فى حين تعاهد جميع اللاعبين على تصحيح مسار الفريق للهروب من مراكز القاع.

ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة، بعدما قرر المجلس تجميد مستحقات اللاعبين وتغريم محمد بازوكا لاعب الفريق 100 ألف جنيه، بعد تعرضه للطرد أمام المصري البورسعيدي فى الجولة العاشرة لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز المصري على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري ، سجل أوستين أموتو، وأحمد حامد "شوشة"، وأحمد رفعت أهداف المصري في اللقاء.

فوز المصري رفع رصيده إلى النقطة الـ16 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الخامسة في المركز الـ18 والأخير.

الفوز هو الثاني للمصري على التوالي لأول مرة هذا الموسم، والرابع إجمالا، فيما هي الخسارة السادسة للإنتاج الحربي، والثانية رفقة حمادة صدقي مدربه الجديد في ثاني مبارياته.