شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا للاعبين قبل مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية المسحة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفني قبل مواجهة غزل المحلة، وأجرى الفريق مسحة أمس وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه غزل المحلة في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل باستاد غزل المحلة.

الزمالك فى أفضل فتراته في الآونة الأخيرة، وكللها بانتصار عريض وممتع على مصر المقاصة برباعية، الأمر الذى منحه صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي، الأهلي.

أما غزل المحلة ربما اللقب المناسب له هو ملك التعادلات، إذ تعادلوا فى خمس مباريات وفازوا فى واحدة فقط مع الهزيمة فى خمسة آخرى، ليتواجدوا بالقرب من صراع الهبوط، وتحديدًا بالمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

ويغيب سيف الدين الجزيرى عن المشاركة فى تدريب الزمالك اليوم، نظرًا لانشغال اللاعب بإنهاء إجراءات قيده، فور سداد النادي الأبيض قيمة الصفقة بشكل رسمي لنادي المقاولون العرب.

وكشف مصدر مسئول تفاصيل تعاقد الزمالك مع سيف الجزيرى، والتى جاءت بعقدين، الأول يقضى بحصول الزمالك على خدمات اللاعب لمدة موسم من يناير الجارى حتى يناير 2022 مقابل 8 ملايين جنيه يحصل عليها المقاولون، والعقد الثانى يقضى بحصول الزمالك على خدمات اللاعب لمدة سنة ونصف مقابل 12 مليون جنيه، شرط أن يتم تفعيل العقد الثانى فور سداد الزمالك قيمة الـ 12 مليون، وإلا يعتبر العقد لاغياً ويعود سيف الدين الجزيرى لقلعة ذئاب الجبل عقب انتهاء مدة العقد الأول.