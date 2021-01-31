شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعاقد مع عرفة السيد فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو سموحة مع عرفة السيد مهاجم إنبى السابق فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الفريق بمهاجم خبرة للمشاركة مع حسام حسن فى المباريات المقبلة التى تحتاج عددا كبيرا من اللاعبين.

وكان أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، طلب مؤخرا ضرورة التعاقد مع مهاجم خبرة بعيدا عن بقاء أو رحيل حسام حسن المهاجم الأساسى للفريق نظرا للحاجة الماسة لمهاجم ثان بعدما فشل الثنائى عبد الكبير الوادى ورفيق كابو في سد تلك الثغرة.

من ناحية أخرى، تعاقد مسئولو سموحة مع محمد رزق لاعب الأهلى وطلائع الجيش لمدة موسمين في صفقة انتقال حر لتدعيم منطقة وسط الفريق بلاعب سوبر في إطار رغبة الجهاز الفني بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الخبرة للظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة .

ويحاول أحمد سامى عودة الفريق لشكله الجيد بعدما نجح في التعاقد مع الثنائى مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك وأحمد عبد القادر صانع ألعاب الأهلى واللذان نجحا في إعادة بريق الفريق بإحراز عدد من الأهداف المؤثرة خلال المباريات الأخيرة .

واستعاد سموحة توازنه في أخر مبارياته بتحقيق الفوز على المقاولون العرب خارج أرضه بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب ويتبقى له مباراة في الجولة العاشرة .