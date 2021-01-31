شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يتحدث عن كواليس تعاقده مع الإسماعيلى وانطباعه الأول وموقف بابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، قلبه للموقع الرسمى لناديه وكشف تفاصيل توليه تدريب الدراويش وتطلعاته للمرحلة المقبلة قائلا، "تدريب الإسماعيلى فرصة مميزة، فهو ناد كبير وشرف لى الانضمام له، وأحترم للغاية شعاره ومجلس إدارته وجماهيره".

وأضاف يوفيتش، "انطباعى الأولى أن الفريق يضم لاعبين على مستوى عال وقادرون على إحداث الفارق لكنهم يحتاجون لبعض الهدوء والتنظيم وتجنب التسرع، وأرى أن التعادل أمام بيراميدز لم يكن سيئا".

وتابع مدرب الإسماعيلى، "تابعت كل تسجيلات الفريق بالدورى المحلى والبطولة العربية من أجل الوقوف على أزمات الفريق والعمل على حلها سريعا وطالبت بإقامة مباراة ودية لمشاهدة باقى لاعبى الفريق.. تحدثت مع مجموعة من المدربين الذين سبق لهم تولى تدريب فرق فى مصر، وأعلم جيدا أنه سيحتفل بالمئوية بعد ثلاث سنوات وسبق له التتويج ببطولة الدورى ودورى أبطال أفريقيا فهو فريق كبير للغاية فى مصر".

واستدرك يوفتش، "لا أتواجد هنا لبدء العمل من الصفر فلا وقت لذلك، نحن نحتاج للتركيز فى مشوارنا المحلى وبعد ذلك يمكننا النظر فى الأمور الداخلية للفريق.. أرى بابل لاعب مميز وأراه أحد أفضل لاعبى أنجولا إلا أنه لم يقدم أفضل ما لديه بعد فى الملاعب المصرية، فإن أؤمن بقدراته وسيظهر بشكل مختلف مع الفريق مثلما حدث أثناء تواجده مع فريق “أول أغسطس”.

واختتم يوفيتش حديثه قائلا، "أعرف مدى حماس الجماهير لناديها الكبير وأثق في مساندتهم لتحقيق أحلامنا فى استعادة النتائج المميزة والوصول بالفريق لمكانته المستحقة".