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الانتهاء من تجهيز مضمار الدراجات باستاد لقاهرة لكأس العالم.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الدراجات برئاسة وجيه عزام عن جاهزية مضمار الدراجات باستاد القاهرة لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم لمنتخبات الناشئين، والتي تقام في الفترة من 5 إلى 9 أبريل المقبل، بمشاركة عدد كبير من مختلف دول العالم، ووفقا للصور التي حصل  عليها الخليج 365 فالمضمار أصبح يضاهى ما هو موجود بالدول الأخرى، بل ويتفوق عليها، من حيث التصميم و الإنشاء.

وكان من المقرر إقامة البطولة أغسطس الماضى، إلا انه تم تأجيلها بسبب فيروس لتقام فى أبريل القادم.

وتستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية، بالشيخ زايد بمدينة أكتوبر، في الفترة من 2 على 7 فبراير المقبل، مع الاهتمام بتطبيق طافة الإجراءات الاحترازية، والتعليمات الطبية، من تباعد اجتماعى، ووجود مسافة كافية بين الأفراد ، وعدم التواجد وسط كثافات عددية، حرصا على سلامة المشاركين وكذلك الوفود  المرافقة لهم .

كان وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات تلقى دعوة من وزارة الشباب و للمشاركة فى مؤتمر مبادرة " دراجتك صحتك " التى تنظمها الوزارة، على أن يتم الاستعانة بعدد من الشباب المستفيدين من المبادرة فى الانضمام إلى فرق وأندية الدراجات خلال الفترة المقبلة .

مضمار الدراجات 2
مضمار الدراجات 2

 

مضمار الدراجات
مضمار الدراجات

 

الدراجات
الدراجات

 

المضمار
المضمار

 

ستاد القاهرة
ستاد القاهرة

 

لمضمار
المضمار

 

مبكنى كبار الزوار لمضمار الدراجات
مبنى كبار الزوار لمضمار الدراجات

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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