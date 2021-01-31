شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تجهيز مضمار الدراجات باستاد لقاهرة لكأس العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الدراجات برئاسة وجيه عزام عن جاهزية مضمار الدراجات باستاد القاهرة لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم لمنتخبات الناشئين، والتي تقام في الفترة من 5 إلى 9 أبريل المقبل، بمشاركة عدد كبير من مختلف دول العالم، ووفقا للصور التي حصل عليها الخليج 365 فالمضمار أصبح يضاهى ما هو موجود بالدول الأخرى، بل ويتفوق عليها، من حيث التصميم و الإنشاء.

وكان من المقرر إقامة البطولة أغسطس الماضى، إلا انه تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا لتقام فى أبريل القادم.

وتستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية، بالشيخ زايد بمدينة أكتوبر، في الفترة من 2 على 7 فبراير المقبل، مع الاهتمام بتطبيق طافة الإجراءات الاحترازية، والتعليمات الطبية، من تباعد اجتماعى، ووجود مسافة كافية بين الأفراد ، وعدم التواجد وسط كثافات عددية، حرصا على سلامة المشاركين وكذلك الوفود المرافقة لهم .

كان وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات تلقى دعوة من وزارة الشباب و الرياضة للمشاركة فى مؤتمر مبادرة " دراجتك صحتك " التى تنظمها الوزارة، على أن يتم الاستعانة بعدد من الشباب المستفيدين من المبادرة فى الانضمام إلى فرق وأندية الدراجات خلال الفترة المقبلة .



مضمار الدراجات 2



مضمار الدراجات



الدراجات



المضمار



ستاد القاهرة



المضمار