شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل قيمة صفقة الجزيري للمقاولون لقيده رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل نادى الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة، قيمة صفقة انتقال التونسى سيف الدين الجزيري، مهاجم المقاولون العرب، لصفوف القلعة البيضاء، لإنهاء إجراءات ضمه بشكل رسمي والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من قلعة ذئاب الجبل.

وتوجه مندوب من نادي الزمالك لمقر نادي المقاولون صباح اليوم، لإنهاء إجراءات صفقة سيف الدين الجزيري، وتسليم ذئاب الجبل شيك بقيمة الصفقة، لاستلام الاستغناء الخاص باللاعب.

ويغيب سيف الدين الجزيرى عن المشاركة فى تدريب الزمالك اليوم، الذى يقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد المحلة، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى.

ولم يشارك سيف الجزيرى فى تدريبات الزمالك، نظرًا لانشغال اللاعب بإنهاء إجراءات قيده، فور سداد النادي الأبيض قيمة الصفقة بشكل رسمي لنادي المقاولون العرب.

وكشف مصدر مسئول تفاصيل تعاقد الزمالك مع سيف الجزيرى، والتى جاءت بعقدين، الأول يقضى بحصول الزمالك على خدمات اللاعب لمدة موسم من يناير الجارى حتى يناير 2022 مقابل 8 ملايين جنيه يحصل عليها المقاولون، والعقد الثانى يقضى بحصول الزمالك على خدمات اللاعب لمدة سنة ونصف مقابل 12 مليون جنيه، شرط أن يتم تفعيل العقد الثانى فور سداد الزمالك قيمة الـ 12 مليون، وإلا يعتبر العقد لاغياً ويعود سيف الدين الجزيرى لقلعة ذئاب الجبل عقب انتهاء مدة العقد الأول.