شكرا لقرائتكم خبر عن بوكير: الأهلي ليس أفضل من الزمالك لكنه أذكى ولديه إدارة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بوكير، المدير الفنى السابق للزمالك والاسماعيلي، أن النادى الأهلى ليس أفضل من الزمالك ولكنه الأكثر ذكاءً، خاصة أن المارد الأحمر يمتلك إدارة قوية، وقال بوكير فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الإسماعيلى كان يساعدنى كثيراً على النجاح ورئيس النادى لم يتدخل أبداً فى شغلى، وإبراهيم عثمان فى تلك الفترة لم يكن رجلا يحب الاستعراض أو الشو وكان يجعلنى أشعر بفريق العمل.

وأضاف بوكير، كان معى مجموعة مميزة من اللاعبين مثل أحمد فتحى وحسنى عبد ربه، ومحمود جابر كان يعمل معى كمساعد وكان شخصا ذكيا جداً، كرة القدم عمل جماعى، وفى الحقيقة لا أهتم كثيراً بمتابعة الدورى المصري، ولكن مصر بالنسبة لى وطنى الثانى، عشت فيها فترة طويلة، وخضت تجربة فى الاتحاد والزمالك والإسماعيلي، ولكن النهاية كانت حزينة مع الزمالك، ولم أكن أتمنى أن تأتى بهذا الشكل، والكرة المصرية الآن أفضل من أيام الجوهرى.

وتابع بوكير، الجوهرى من أصدقائى المقربين، وكان يعرف كيف تعمل لإنجاح فريق، وصعب جداً أن تجد شخصا مثله، واختلاف الأهلى عن الزمالك هو اختلاف كبير لأن إدارة الأهلى قوية وتعلم كيف تدير كرة القدم، انظر إلى بايرن ميونخ هو من أفضل الفرق لأنه يهتم بالنظام والعقلية والكفاءة وهذا هو النجاح، والأهلى ليس أفضل من الزمالك ولكنه أكثر ذكاءً ويعلم كيف تدار كرة القدم.

واختتم بوكير قائلا، "لم يتواصل معى أحد لتدريب منتخب مصر فى أى وقت، ومن أشهر اللاعبين الذين دربتهم، أحمد فتحى وحسنى عبد ربه، وطارق العشرى فى الاتحاد السكندري لم يكن الأفضل ولكنه كان يعرف كيف يكون قائداً للفريق، هم دائماً يهتمون بكيف تكون لاعباً وقائداً.