شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر مباراة السويد والدنمارك فى نهائي مونديال اليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مباراة نهائى بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى تجمع منتخبى السويد والدنمارك فى السادسة والنصف مساء اليوم بصالة استاد القاهرة، لحسم البطل المتوج بالنسخة 27 من بطولة العالم التى تستضيفها مصروتختتم اليوم، كما يحضر النهائى أيضا سفيرا الدنمارك والسويد بمصر، وكذلك حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

ومن المقرر أن يشهد النهائى ممثلو دولتى السويد وبولندا لاستلام الراية التنظيمية للبطولة، حيث تنظم الدولتان النسخة المقبلة من البطولة رقم 28، والمقرر إقامتها بعد عامين.

كما يحضر وزير الرياضة مباراة منتخبى فرنسا وإسبانيا فى تحديد المركزين الثالث والرابع، والتى تقام قبل مباراة النهائى، بصالة استاد القاهرة أيضا.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بركلات الترجيح 3 / 4، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وكشف وزير الرياضة أن وصول السويد والدنمارك للمباراة النهائية يدل على أن منتخب مصر كان مشواره غاية فى القوة ونتائج مصر أمامهما كانت مشرفة، مؤكدا أن سفراء العالم أشادوا بمنتخب مصر والتنظيم الرائع طوال البطولة والإجراءات الطبية المشددة ضد فيروس كورونا.