شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب ترفيهية بفندق الأهلى بقطر قبل مباراة الدحيل فى مونديال الأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي على تويتر الأجواء الترفيهية التي يعيشها لاعبو الفريق فى فندق الإقامة بقطر استعدادا للمشاركة فى مونديال الأندية، وظهر اللاعبون وهم يمارسون بعض الألعاب الترفيهية داخل مقر إقامتهم، قبل مباراتهم القادمة أمام نادى الدحيل القطرى في افتتاح البطولة الخميس المقبل.

وكتبت الصفحة الرسمية على مجموعة الصور التي نشرتها وظهر فيها اللاعبين وهم يلعبون مباراة ترفيهية عن طريق احدى الألعاب، "اجواء رائعة داخل فندق الاقامة بقطر".



اجواء مقر بعثة الاهلى فى قطر



لاعبو الأهلى فى مقر البعثة

وتخضع بعثة الأهلي في قطر لمسحتى كورونا قبل مباراة الدحيل القطرى، ومن المقرر أن تُجري البعثة مسحة غداً، الاثنين، على أن تكون المسحة الثانية الأربعاء، أى قبل يوم واحد من مواجهة الدحيل فى أولى مواجهات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الأهلي قد تلقت إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس الأول فور الوصول إلى قطر جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية ، وبناء عليه؛ تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت.



لاعبى الاهلى فى فندق اقامتهم



لاعبى الاهلى فى مقر البعثة فى قطر

وتحظى بعثة الأهلي بإجراءات احترازية ووقائية مشددة، فور وصولها إلى مطار العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، وأكد مصدر مسئول بالأهلي أن بعثة المتواجدة حاليا في الدوحة لم تمنع أي شخص من زيارة فندق الإقامة ، وأضاف المصدر «فيفا» شدد على بعثة الأهلي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا واستمرار اتخاذ كل الخطوات الخاصة بتأمين البعثة على الصعيد الطبي منذ دخولها الكبسولة الطبية فور وصولها أمس؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.