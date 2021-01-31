شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يغيب عن أول مران بالزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم الزمالك الجديد، عن تدريبات فريقه اليوم الذى يقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد المحلة، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى.

ولم يشارك سيف الجزيرى فى تدريبات الزمالك، نظرًا لانشغال اللاعب بإنهاء بعض إجراءات قيده، وبعض الرتوش الأخيرة فى الصفقة، كما يقوم بترتيب أوضاعه قبل الانتظام فى تدريبات الفارس الأبيض، الأمر الذى يضعف نسبة مشاركة اللاعب فى مواجهة المحلة، رغم أن الجهاز الفنى بقيادة جايمى باتشيكو يدرس ضم اللاعب للقائمة.

وكشف مصدر مسئول تفاصيل تعاقد الزمالك مع سيف الجزيرى، والتى جاءت بعقدين، الأول يقضى بحصول الزمالك على خدمات اللاعب لمدة موسم من يناير الجارى حتى يناير 2022 مقابل 8 ملايين جنيه يحصل عليها المقاولون، والعقد الثانى يقضى بحصول الزمالك على خدمات اللاعب لمدة سنة ونصف مقابل 12 مليون جنيه، شرط أن يتم تفعيل العقد الثانى فور سداد الزمالك قيمة الـ 12 مليونا، وإلا يعتبر العقد لاغياً ويعود سيف الدين الجزيرى لقلعة ذئاب الجبل عقب انتهاء مدة العقد الأول.

وأضاف المصدر، أن عقد سيف الدين الجزيرى يُشبه فى بنوده عقد إعارة مصطفى محمد لنادى جالطة سراى التركى، بحيث يكون من حق الفريق التركى شراء اللاعب بشكل نهائى بمجرد سداد القيمة المنصوص عليها فى العقد الثانى من الصفقة.

وسبق وتعاقد الزمالك مع مروان حمدى مهاجم المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم مقابل 13 مليون جنيه، مع أحقية حصول المقاصة على 15% من إعادة بيع مروان أو إعارته لأى ناد آخر.

وأغلق مسئولو نادى الزمالك ملف الصفقات الشتوية، بعد التعاقد مع كل من سيف الجزيرى ومروان حمدى وأيمن حفنى، ولن يضم الزمالك حسام حسن، مهاجم سموحة، بعدما تأكد مسئولو الزمالك من قيام سموحة ببيع اللاعب لأحد الأندية المصرية.