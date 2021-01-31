شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين مسئولى بيراميدز وأروابارينا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو نادى بيراميدز جلسة مع الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول، من أجل الوقوف على أسباب نتائج الفريق التى حققها منذ انطلاق الموسم، وكان آخرها التعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت، على ستاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى.

ومنذ انطلاق مسابقة الدورى خاض بيراميدز 10 مباريات حقق الفوز فى ثلاث مواجهات، وتعادل فى 6، وخسر مباراة واحدة، ليحصد الفريق السماوى من المباريات العشر 15 نقطة يحتل بهم المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى.

نتائج فريق بيراميدز تثير حالة من الاستياء لدى مسئولو النادى، خاصة وإن الإدارة كانت تهدف للمنافسة بشراسة على لقب الدورى هذا الموسم، وأبرمت العديد من الصفقات السوبر، إلا إن النتائج جاءت على عكس ما تشتهى السفن، الأمر الذى دفع الإدارة لعقد جلسة مع الخواجة الأرجنتينى للوقوف على الأسباب التى أدت لتلك النتائج ومحاولة ايجاد حلول سريعة حتى يعود بيراميدز لمستواه والدخول فى المنافسة مع الكبار على لقب الدورى.

وكشف أروابارينا لمسئولو بيراميدز إنه يبذل قصارى جهده مع الفريق ويسعى بكل جد لتحقيق نتائج مميزة إلا إن هناك حالة من سوء الحظ وعدم التوفيق تلازم الفريق منذ بداية الموسم.

وكان الأرجنتيني رودلفو أروابارينا علق على مواجهة الإسماعيلى قائلاً إن المباراة لم يكن الأداء فيها بالشكل المطلوب ولكن الفريق وصل للمرمى أكثر من مرة وكذلك الإسماعيلي بسبب بعض الأخطاء الدفاعية، مشيرا إلى أن كثرة التعادلات والنتائج الأخيرة لابد معها من تقييم الوضع مع الفريق، وأوضح المدرب أن إصابة عبد الله السعيد وخروجه من المباراة كان مؤثرا وتمنى أن تكون الإصابة بسيطة وألا يغيب مدة طويلة خاصة وأنه قائد الفريق.

وشدد على أنه أجرى عدة تعديلات في التشكيل الأساسي أمام الإسماعيلي بسبب ضغط المباريات مؤخرا ورغبته في تدوير اللاعبين المجهدين ومنح الفرصة للجميع، موضحا أن الفريق تعرض للعب قوي واحتكاكات أمام الإسماعيلي واللاعبون بذلوا مجهودا ضخما.

وأشاد المدرب بالدور الذي لعبه رمضان صبحي حيث قدم مباراة قوية للغاية وبذل مجهودا ضخما وسجل هدفه الخامس واعتلى قمة ترتيب هدافي الدوري وتمنى أن يستمر في تقديم نفس المستويات في اللقاءات المقبلة.