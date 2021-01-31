شكرا لقرائتكم خبر عن على غزال: باتشيكو لم يمانع انضمامي للزمالك وحزنت على التنمر من أبناء بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على غزال، لاعب نادى سموحة، كواليس مفاوضات الزملك معه فى بداية موسم الانتقالات الصيفية الماضية قبل انطلاق مسابقة الدورى العام، وقال غزال فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، قرار عودتى للدورى المصرى كان مفاجأة، الظروف بعد كورونا كانت صعبة فى اليونان، ولم أكن أخطط للعودة فى الوقت الحالى لمصر، كانت أتمنى أن أستمر لوقت أطول فى الاحتراف".

وأضاف غزال، "الأهلى كان يفاوضنى ولكن بشكل غير رسمى، وقت تواجد هيثم عرابى فى لجنة التعاقدات، وتحدث مع وكيل أعمالى، ولكن محصلش نصيب، وكان وقتها عقدى قارب على الانتهاء فى أمريكا، ولم أكن أميل للعودة، وهذا ما حدث ورجعت البرتغال".

وتابع على غزال، "خلال الفترة الماضية بعد العودة حدثت مفاوضات مع الزمالك ولكن بعد الاتفاق مع سموحة، ورغم أننى لم أوقع كنت أحترم كلمتى مع سموحة، وقلت هذا لمسئولى الزمالك".

وأضاف غزال، "جلست مع المهندس فرج وأنهيت انتقالى إلى النادى، وما أعلمه أن باتشيكو لم يكن معترضاً على ضمى إطلاقاً، وشعرت بالاحترام والتقدير فى سموحة، وهذا ما جذبنى للتواجد مع النادى، والفريق لديه طموح كبير خاصة أن أعمار اللاعبين صغيرة، وأتمنى أن يكون فى الفترة المقبلة تجانس أكبر واكتساب خبرات مع المباريات.

واختتم على غزال قائلا، "لم أتعرض لأى شكل من أشكال التنمر فى أى دولة لعبت فيها، ولكن ما أحزننى أننى تعرضت للتنمر على السوشيال ميديا من مصريين، حتى إنه لم يكن فى مجال الكرة، لأننى أتقبل النقد، والفكرة كانت أنها ناحية شخصية، وهذا ما دفعنى للحديث عنه، أطفال صغار يقومون بهذا الأمر".