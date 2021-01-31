شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لإعداد موسيس لخلافة الجزيري فى هجوم المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب برنامجاً خاصاً لإعداد إيدو موسيس مهاجم غزل المحلة السابق المنضم مؤخراً إلى قلعة ذئاب الجبل، لتعويض رحيل سيف الدين الجزيري، الذى انتقل إلى القلعة البيضاء على سبيل الإعارة بنية البيع في حال تألق اللاعب، حيث يستعد المقاولون لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها باستاد جهاز الرياضة العسكري، ويأمل ذئاب الجبل فى حصد ثلاث نقاط ثمينة من أجل تحسين مركزهم بجدول المسابقة، بعد تراجع النتائج خلال بداية الموسم الجاري.

وكان سيف الدين الجزيرى قد انضم خلال الفترة الماضية إلى منتخب تونس بعد تألقه مع المقاولون العرب، حيث يعد المهاجم التونسي أبرز هدافى الفريق ومن أكثر العناصر المؤثرة.

ونافس المهاجم التونسي على لقب هداف دوري الموسم الماضي، بعدما سجل 11 هدفا مع المقاولون وصنع 7 أخرى، بينما شارك الجزيري في الموسم الجاري في 9 مباريات، سجل خلالها 4 أهداف، منها هدفه في شباك النادي الأهلي، كما صنع هدفا آخر.

ويخضع فريق المقاولون العرب، والجهاز الفني، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأحد، قبل 72 ساعة من مباراته المرتقبة مع طلائع الجيش

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط في جدول مسابقة الدوري العام، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 10 مباريات، حيث فازوا في 3 لقاءات وتعادلوا في لقاء واحد وتلقوا الهزيمة في 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.