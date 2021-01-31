شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش عن أداء الاسماعيلى أمام بيراميدز: فريقى ليس سيئاً وأعشق التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للنادى الاسماعيلى انطباعاته عن أداء الدراويش أمام بيراميدز فى المباراة التى حضرها من المدرجات عقب وصوله للإسماعيلية ، حيث قال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" يوفيتش أثنى على أداء الاسماعيلى رغم التعادل مع بيراميدز وأكد أن الفريق ليس سيئاً مثلما يقال وأنه يعشق التحديات وسيجيد معالجة السلبيات التى يعانى منها الفريق".

ورفض البوسنى دراجان يوفيتش فكرة الإقامة فى فندق النادى مؤكداً أنه يريد شقة خاصة لمنحه مزيداً من الخصوصية، وعلم ”الخليج 365” أن المدرب البوسنى رفض حضور زوجته للإقامة معه فى الإسماعيلية لحين وضوح الرؤية فى مسيرته مع الدراويش فى ظل ارتباطه بتعاقد يمتد لستة شهور فقط ، لذا فضل المدرب تأجيل حضور زوجته لحين التأكد من استمراره فى قيادة الاسماعيلى لفترة أخرى.

ويقود البوسنى دراجان يوفيتش الدراويش أمام كهرباء الإسماعيلية فى مباراة ودية فى الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، بعدما ظهر فى مدرجات مباراة بيراميدز بالأمس بعد وصوله الإسماعيلية مساء الجمعة، ويستعد الدراويش لمواجهة سموحة الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى للدراويش صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء السبت باستاد الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام وأدارها فنياً أحمد العجوز وعطية صابر.

وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم لنهاية الموسم إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدرب للأحمال.

وأصبح رصيد الإسماعيلي 8 نقاط في المركز الثالث عشر ليكون الفريق الأصفر متساويًا مع الثلاثي البنك الأهلي وغزل المحلة والاتحاد السكندري.