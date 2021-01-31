انقاذ لاعب اهناسيا من الموت بعد ابتلاع لسانه فى مباراة بالقسم الثالث.. صور

وتعرض أحمد عبدالعظيم لاصطدام فى الشوط الأول من مبارة الفريق مع نادى ابوكساه مشتركة، وسقط على الأرض مغشيًّا عليه قبل أن يبتلع لسانه وسط حالة من الهلع والخوف.

وعلى الفور نجح محمود إسماعيل، اخصائي إصابات الملاعب بالفريق، فى إنقاذ اللاعب، واجراء الاسعافات الأولية له، وتوجه بعدها إلى المستشفى بسيارة الإسعاف للإطمئنان عليه، وسط سعادة الاعبين بالإطمئنان على اللاعب وعبارات الإشادة باخصائي الفريق.

ونشر نادي إهناسيا الرياضي على صفحته بـ"فيسبوك" منشورًا يشيد اخصائي إصابات الملاعب بالفريق، لتعامله السريع مع لاعب الفريق، الذي أجريت له عملية جراحية، اليوم الأحد، بأحد مستشفيات بني سويف.