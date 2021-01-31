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شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ لاعب اهناسيا من الموت بعد ابتلاع لسانه فى مباراة بالقسم الثالث.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة نادى أهناسيا وأبوكساه بدورى القسم الثالث، تعرض لاعب فريق اهناسيا أحمد عبدالعظيم لبلع لسانه، قبل أن ينقذه محمود إسماعيل اخصائي إصابات الملاعب بفريق إهناسيا الرياضي ببني سويف.
وتعرض أحمد عبدالعظيم لاصطدام فى الشوط الأول من مبارة الفريق مع نادى ابوكساه مشتركة، وسقط على الأرض مغشيًّا عليه قبل أن يبتلع لسانه وسط حالة من الهلع والخوف.
وعلى الفور نجح محمود إسماعيل، اخصائي إصابات الملاعب بالفريق، فى إنقاذ اللاعب، واجراء الاسعافات الأولية له، وتوجه بعدها إلى المستشفى بسيارة الإسعاف للإطمئنان عليه، وسط سعادة الاعبين بالإطمئنان على اللاعب وعبارات الإشادة باخصائي الفريق.
ونشر نادي إهناسيا الرياضي على صفحته بـ"فيسبوك" منشورًا يشيد اخصائي إصابات الملاعب بالفريق، لتعامله السريع مع لاعب الفريق، الذي أجريت له عملية جراحية، اليوم الأحد، بأحد مستشفيات بني سويف.
إنقاذ لاعب اهناسيا من الموت بعد ابتلاع لسانه (1)
إنقاذ لاعب اهناسيا من الموت بعد ابتلاع لسانه (2)
إنقاذ لاعب اهناسيا من الموت بعد ابتلاع لسانه (3)