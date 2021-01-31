الزمالك يدرس ضم مروان حمدى والجزيري لقائمة مباراة غزل المحلة

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، ضم الثنائي مروان حمدي وسيف الدين الجزيري المنضمين حديثا للفريق الأبيض لقائمة مباراة غزل المحلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدوري المصري.

ويري جهاز الزمالك أن الثنائي المنضم حديثا جاهز للمشاركة فى المباريات بشكل فوري، حيث تواجد الجزيري فى تشكيلة المقاولون الأساسية بالمباريات الأخيرة ونفس الأمر بالنسبة لمروان حمدي مع فريق مصر المقاصة.

وكشف مصدر مسئول تفاصيل تعاقد الزمالك مع سيف الجزيرى، والتى جاءت بعقدين، الأول يقضى بحصول الزمالك على خدمات اللاعب لمدة موسم من يناير الجارى حتى يناير 2022 مقابل 8 ملايين جنيه يحصل عليها المقاولون، والعقد الثانى يقضى بحصول الزمالك على خدمات اللاعب لمدة سنة ونصف مقابل 12 مليون جنيه، شرط أن يتم تفعيل العقد الثانى فور سداد الزمالك قيمة الـ 12 مليون، وإلا يعتبر العقد لاغياً ويعود سيف الدين الجزيرى لقلعة ذئاب الجبل عقب انتهاء مدة العقد الأول.

وأضاف المصدر، أن عقد سيف الدين الجزيرى يُشبه فى بنوده عقد إعارة مصطفى محمد لنادى جالطة سراى التركى، بحيث يكون من حق الفريق التركى شراء اللاعب بشكل نهائى بمجرد سداد القيمة المنصوص عليها فى العقد الثانى من الصفقة.

وسبق وتعاقد الزمالك مع مروان حمدى مهاجم المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم مقابل 13 مليون جنيه، مع أحقية حصول المقاصة على 15% من إعادة بيع مروان أو إعارته لأى ناد آخر.

وأغلق مسئولو نادى الزمالك ملف الصفقات الشتوية، بعد التعاقد مع كل من سيف الجزيرى ومروان حمدى وأيمن حفنى، ولن يضم الزمالك حسام حسن، مهاجم سموحة، بعدما تأكد مسئولو الزمالك من قيام سموحة ببيع اللاعب لأحد الأندية المصرية.