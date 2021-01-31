شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يحتفى بذكرى تتويج الفراعنة بكأس أفريقيا للمرة الثالثة فى 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الذكرى الـ11 لتتويج المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالى بعد فوزه على المنتخب الغانى بهدف دون رد أحرزه محمد ناجى جدو فى البطولة التى أقيمت بأنجولا، ونشر الحساب الرسمي للفيفا على "تويتر"، صور من لحظة تتويج الفراعنة بالكأس الثالث على التوالي.



الفيفا على تويتر

وكتب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، "في مثل هذا اليوم من سنة 2010 توج المنتخب المصري بلقب كأس أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه في المباراة النهائية على غانا"، ووجه سؤالا لمتابعي حساب الفيفا.. هل تتذكرون مسجل الهدف الوحيد في المباراة؟.



صور بعد المباراة



لحظة التتويح بالكأس

وفي مثل هذا اليوم 31 يناير 2010 توج منتخب مصر بطلا لقارة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى بعد فوزه على المنتخب الغانى بهدف دون رد أحرزه محمد ناجى جدو فى البطولة التى أقيمت فى أنجولا.



لاعبو الفراعنة يحتفلون

وقاد الفراعنة لهذا الإنجاز المعلم حسن شحاتة، وفاز جدو بلقب هداف البطولة الأفريقية برصيد 5 أهداف، وفاز أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق بلقب أحسن لاعب فى البطولة، وتوج عصام الحضرى بلقب أفضل حارس، وحصد أحمد فتحى جائزة اللعب النظيف.

مثل المنتخب فى المباراة النهائية : عصام الحضرى، هانى سعيد، وائل جمعة، أحمد فتحى، أحمد المحمدى، حسنى عبدربه، حسام غالى، أحمد حسن (كابتن الفريق)، سيد معوض، محمد زيدان، عماد متعب.

وفى الشوط الثانى دفع حسن شحاتة بكل من محمد عبد الشافى بدلا من سيد معوض "ق57"، محمد ناجى جدو بدلا من عماد متعب "ق71"، المعتصم سالم بدلا من أحمد فتحى "ق89".

ويحافظ المنتخب الوطنى على نصيب الأسد من الأرقام القياسية فى بطولة الامم الأفريقية على مدار تاريخها، بتحقيقه اللقب 7 مرات على مدار تاريخ البطولة، فى صدارة المنتخبات الإفريقية الأكثر تحقيقا للقب بفارق بطولتين عن أقرب ملاحقيه منتخب الكاميرون الذى حقق البطولة 5 مرات، كما يعد منتخب الفراعنة الفريق الوحيد الذى حقق اللقب 3 مرات متتالية بداية من البطولة التى أقيمت فى مصر عام 2006، ثم النسخة التى أقيمت فى غانا 2008، وانتهاء بالبطولة التى أقيمت فى أنجولا 2010.