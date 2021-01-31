شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أيه محمد لاعبة اليد: هوايتى مشاهدة المسلسلات وبحلم أكون مرشدة سياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "أية محمد " لاعبة كرة اليد فى نادى هليوليدو و التى أبتعدت عن الملاعب مؤخرا للإصابة ، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

قراءة القصص و مشاهدة المسلسلات.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

البطاطس و البانيه.

من نجمك المفضل ؟ أحمد حلمى.

من مطربك المفضل ؟



لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟ عمرو دياب .لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟ مرشدة سياحية.





لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

بتجاهل و لكن لو الموضوع كبر بضطر أواجه . مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ أنجلينا جولى . بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟



تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟ الكاجوال أكتر.تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

مش شرط و لكن يكون رياضى أفضل .