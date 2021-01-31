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برة الملعب.. أيه محمد لاعبة اليد: هوايتى مشاهدة المسلسلات وبحلم أكون مرشدة سياحية

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "أية محمد " لاعبة كرة اليد  فى نادى هليوليدو  و التى أبتعدت عن الملاعب مؤخرا للإصابة ، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.


ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

 

قراءة القصص و مشاهدة المسلسلات.

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

 

البطاطس و البانيه.

 

من نجمك المفضل ؟

أحمد حلمى.

 

من مطربك المفضل ؟

 

عمرو دياب .
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

مرشدة سياحية.

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لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

 

 بتجاهل و لكن لو الموضوع كبر بضطر أواجه  . مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى  مثلها ؟ 

أنجلينا جولى . 

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

 

الكاجوال أكتر.
تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

 

مش شرط و لكن يكون رياضى أفضل .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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