شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش ينجح فى قيد جمال وبوزاس بإتحاد الكرة ويغلق ملف الصفقات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجهاز الادارى بطلائع الجيش بقيادة العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الإدارى فى قيد الثنائى اليونانى فاسيليوس بوزاس ومحمد جمال فى قائمة الطلائع قبل غلق باب القيد الشتوى بإتحاد الكرة ، ونجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع اليونانى فاسيليوس بوزاس، لاعب خط وسط وادى دجلة السابق، فى صفقة انتقال حر كما تعاقد مع محمد جمال الظهير الايسر لسيراميكا على سبيل الاعارة لنهاية الموسم.

واكتفى طلائع الجيش بضم بوزاس وجمال فى فترة الانتقالات الشتوية بناء على ترشيحات عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق ، ويستعد الطلائع لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة البنك الأهلى التى أقيمت الخميس باستاد كلية الشرطة بالجولة العاشرة للدورى التى فاز فيها الطلائع بثنائية نظيفة، ويترقب طلائع الجيش نتيجة مسحة كورونا لعبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق، على أمل تعافيه من الفيروس وعودته لقيادة الفريق، بعدما غاب عن قيادة مباراة البنك الأهلى وأدارها أحمد عبد العزيز وياسر على المدربان بالفريق.

ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دراسة مباريات فريق المقاولون العرب، للوقوف على نقاط القوة والضعف لذئاب الجبل قبل مواجهته، ويبحث عبد الحميد بسيونى خطة تعديل موقف الطلائع فى جدول الدورى بعد تلقى الفريق سلسلة من الهزائم، منذ انطلاق مسابقة الدورى، بعد سلسلة الإصابات بفيروس كورونا التى ضربت لاعبيه وتسببت فى غيابهم عن بعض المباريات مما تسبب فى تراجع النتائج.

ووافق نادى طلائع الجيش على إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفى الزنارى مدافع مواليد 99، للنادى الإسماعيلى لنهاية الموسم الحالي.

من جهته قال العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بنادى طلائع الجيش، إن مجلس إدارة ناديه وافق على إعارة الثنائى للدراويش فى إطار علاقة الود والتعاون التى تجمع الناديين، وحرصا من مجلس إدارة نادى طلائع الجيش على مساعدة الإسماعيلى فى أزمته الراهنة.