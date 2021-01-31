شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار كتابى بخط يد باتشيكو يمنع محمود علاء من خوض تجربة الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى الزمالك السماح لمحمود علاء، مدافع الفريق الكروى الأول، بخوض تجربة الاحتراف والموافقة على العرض الذى تلقاه اللاعب من نادى أهلى جدة السعودى للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وأكدت لجنة إدارة الزمالك حاجة الفريق لخدمات اللاعب فى الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر لـ ”الخليج 365” أن إدارة الزمالك عرضت فكرة السماح لمحمود علاء بالاحتراف على البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، إلا أن الأخير رفض الأمر رفضا قطعيا، وكتب إقرارا بخط يده بعدم موافقته على رحيل محمود علاء فى الوقت الحالى ووقع على هذا الإقرار، الأمر الذى جعل إدارة النادى تخبر اللاعب بعدم الموافقة على الاحتراف وغلق هذا الملف.

فى سياق آخر، يتمسك محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، بالرحيل عن القلعة البيضاء والخروج على سبيل الإعارة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، والمقرر له فى الثانية عشر صباح صباح غدًا الاثنين، حيث يرغب جنش فى الانتقال لأى فريق يستطيع الحصول على فرصة المشاركة به.

ويعد نادى الاتحاد السكندرى الأقرب لضم اللاعب، بعدما تواصل أحد المسئولون مع الحارس وعرض عليه الانتقال لصفوف زعيم الثغر، خاصة أن جنش من أبناء الإسكندرية، مع عودة محمد صبحى حارس الزمالك المعار للاتحاد.

ويتمسك مسئولو الزمالك باستمرار جنش مع الفريق، إلا أن الحارس يرغب فى الخروج من أجل الحصول على فرصة المشاركة، خاصة فى ظل الاعتماد بشكل أساسى على محمد أبو جبل، وهو ما دفع جنش للمطالبة بعدم دخول قائمة الفريق إلا فى حالة المشاركة فقط.

وأغلق مسئولو نادى الزمالك ملف الصفقات الشتوية، بعد التعاقد مع كل من سيف الجزيرى ومروان حمدى وأيمن حفنى، وذلك لتدعيم الهجوم بعد رحيل مصطفى محمد للاحتراف الأوروبى فى تركيا.

ولن يضم الزمالك حسام حسن، مهاجم سموحة، بعدما تأكد مسئولو الزمالك من قيام سموحة ببيع اللاعب لأحد الأندية المصرية.

وأنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع التونسي سيف الجزيري، مهاجم المقاولون، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم الحالي.

وسبق وتعاقد الزمالك مع مروان حمدي مهاجم المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم مقابل 13 مليون جنيه، مع أحقية حصول المقاصة على 15% من إعادة بيع مروان أو إعارته لأي ناد آخر.