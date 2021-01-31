شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مراسم تسليم كأس العالم لليد بإستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادات أمنية مكثفة لتأمين نهائي كأس العالم لليد المقام بمصر، اليوم الأحد، حيث وضع رجال الأمن خطط أمنية محكمة لتأمين مراسم تسليم الكأس والجوائز للفائزين، وقبلها تأمين المباراة التي تجمع منتخبي الدنمارك والسويد، والتي ستقام بصالة ستاد القاهرة اليوم الأحد، فى تمام الساعة السادسة والنصف ، بحضور عدد من الشخصيات العامة.

وتؤمن "الأفريقية للأمن والحراسة" المباراة بالكامل، مع تأمين طاقم التحكيم، وكافة الضيوف الذين يحضرون مراسم تسليم الكأس.

وتأهل منتخب الدنمارك للنهائي للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على إسبانيا بنتيجة 35-33 في نصف النهائي بحثا عن تحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي ،وبذلك يكون منتخب الدنمارك قد تأهل إلى المباراة النهائية الخامسة في تاريخه، والرابعة في آخر ست نسخ أقيمت.

ونجح منتخب السويد فى تحقيق الفوز على نظيره الفرنسى بنتيجة 32/26 فى نصف نهائى بطولة العالم لكرة اليد مصر لتتأهل إلى الدور النهائي.