شكرا لقرائتكم خبر عن چود بكر.. فراشة تحصد ذهبية الجمهورية في الجمباز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصدت لاعبة الجمباز چود محمد بكر، ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز تحت سن الـ ٦ سنوات بالإضافة إلى كأس مصر.

وكانت جود، صاحبة الخمس سنوات، خضعت منذ أكثر من عامين على أول تدريبات مكثفة لها في رياضة الجمباز، حيث تمكنت من التدريب على أكثر من جهاز منها المتوازي وحصان القفز والأداء لبعض الحركات الأرضية.

من جهته قال والد اللاعبة: «بدأت جود تدريبات الجمباز وهي ذات العامين وثمان أشهر، واختارت هذه الرياضة لما تمنحه لها من ثقه ورشاقة، بالإضافه إلى أنها الرياضه الأقرب لمرونه حركاتها»، مضيفًا: «ستستكمل چود تدربياتها خلال الفتره القادمة للمشاركه في البطولة المقبلة في مايو ٢٠٢١ تحت قياده كابتن عبدالله مخمير ومدربه الباليهات كابتن دينا محمدة».

چود محمد بكر بطلة الجمهورية في الجمباز

وعن أحلام اللاعبة قالت والدتها: «دائما ما تشير إلى كونها الدكتوره چود لتعدد من يمتهنون الطب في العائلة وعلى باب غرفتها رسمة لها وهي تمسك بسماعه الطبيب كانت نفذتها في مدرستها بحصة النشاط، فيما علق والدها على أهمية التمرين بالنسبة لچود قائلا: «الذهاب إلى النادي والمشاركة في التدريبات هي الحافز الأكبر لها في متابعة دروسها، وظهر ذلك منذ مشاركتها في تدريبات البطولة فهي من أوائل صفها بالمدرسة، ولذلك ستستمر چود في التدريبات والمشاركة بالمسابقات حتى تصل إلى العالمية لترفع اسم مصر عاليًا.

چود محمد بكر بطلة الجمهورية في الجمباز