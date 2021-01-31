شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الثلاثي المستبعد من قائمة الاهلي بالمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» ان موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي أستقر على إستبعاد الثلاثي محمود وحيد ورامي ربيعة ووليد سليمان من قائمة الفريق الأساسية المشاركة في مونديال الاندية المقام في الدوحه.

ووفقا لمصدر بالقلعة الحمراء-رفض ذكراسمه- أن المدير الفني اتخذ قراره بناءا على معايير فنية وبعد العودة للتقرير الطبي الخاص بوليد سليمان الذي يمنعه من المشاركة في المباريات بسبب الإصابة.