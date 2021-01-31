شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق باب الإنتقالات الشتوية ويكتفي بالثلاثي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكتفى مسؤولي نادى الزمالك، بالصفقات التي تعاقدوا معها خلال فترة الإنتقالات الشتوية التي تنتهى بنهاية اليوم «الأحد»، وأعلن النادى انه لن يضم صفقات جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، ليغلق باب التكهنات حول الأسماء التي تم طرحها خلال الفترة الماضية.

وضم الفريق مراون حمدى، قادما من فريق مصر المقاصة لمدة 4 سنوات، وسيف الدين الجيزيرى، من المقاولون العرب على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور بنية البيع، وأيمن حفنى لمدة 6 شهور في صفقة إنتقال حر.