شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ إجراءات قيد «مراون» في القائمة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق مسؤولو الزمالك الزمن لقيد الوافد الجديد، مروان حمدى، لاعب الفريق الكروى الأول، في القائمة الأفريقية، عقب إنضمامه للقلعة البيضاء قادما من مصر المقاصة.

ويأتي قيد مروان لتعويض رحيل مصطفى محمد، إلى نادى جالاتا سراى التركى، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، خصوصا وان الزمالك يعانى من نقص في مركز رأس الحربة، في ظل وجود عمر السعيد الذي إبتعد كثيرا الفترة الماضية بسبب الإصابات المتكررة وتذبذب مستواه الفني، بالإضافة إلى حميد أحداد الذي لم يؤدى بالشكل المطلوب حتى الأن منذ عودته من الإعارة، وأخيرا الناشئ أسامة فيصل.