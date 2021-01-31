شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني خاص للجزيري بعد انضمامه للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك بقيادة باتشيكو المدير الفني برنامج بدني خاص لسيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب أالمنضم حديثا للزمالك على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

من جانبه اكد الجزيري أنه حقق حلم حب\ياته باللعب للزمالك ،لافتا إلى ان الفريق الابيض يتمتع بشعبية كبيرة في تونس وإفريقيا وأي لاعب يتمنى الإنضمام إليه ،وشدد الجزيري على انه سيسعى جاهدا خلال الفترة المقبلة لكسب ثقة الجهاز الفني والجماهير من اجل الإستمرار داخل القلعة البيضاء.