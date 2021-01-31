شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سموحة يخضع لمسحة «كورونا» استعداداً لمواجهة الإسماعيلى في الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات مسحة طبية لفيروس كورونا للكشف عن حالة الفريق، اليوم الأحد، وذلك قبل 72 ساعة فقط من مباراة «الموج الأزرق» أمام فريق الإسماعيلى، في مباراة الجولة القادمة من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى في مواصلة نغمة الإنتصارات مرة آخرى على حساب الدراويش.

ويعمل الجهاز الفنى على علاج الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها اللاعبين خلال مواجة المقاولون العرب الأخير في الدورى والتى كلفت الفريق هدفاً، كما يعمل أحمد سامى المدير الفنى على تجهيز الصفقات الجديدة التي ضمت للفريق مؤخر محمد رزق لاعب الوسط وعرفة السيد مهاجم انبى وذلك تمهيدا للدفع بهم في المباريات القادمة من بطولة الدورى العام.

ووجه أحمد سامى انذارا شديد اللهجة إلى الهانى سليمان بسبب تذبذب مستواه خلال المباريات الأخيرة وطالبه باستعاده مستواه مرة آخرى، وطلب من أحمد ناجى مدرب الحراس تأهيل اللاعب بشكل سليم حتى يعود لسابق مستواه مرة آخرى.

هذا ويواصل على غزال لاعب وسط سموحه تنفيذ البرناج العلاجى الذي وضع له بمعرفه الجهاز الطبى للفريق من أجل التخلص من الإصابة التي يعانى منها في أنطل القدم وتعوق ظهوره بمستوى طيب في المباريات.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة الدراويش الحربى، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.