شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي فى اليوم الثانى بقطر استعدادا للمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، برنامج الفريق في يومه الثاني داخل العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير. وتناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار صباح اليوم الأحد، على أن تكون وجبة الغداء في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت الدوحة؛ «1.30 بتوقيت القاهرة». ويحصل لاعبو الأهلي على فترة للراحة قبل العودة في الخامسة والنصف لتناول وجبة خفيفة.

وفي السادسة مساء بتوقيت الدوحة «الخامسة بتوقيت القاهرة» يخوض الفريق تدريبات تأهيلية في «الجيم»؛ من أجل الاستعداد لخوض مران الأهلي الثاني اليوم. وتتحرك حافلة الأهلي إلى ملعب المران في السابعة مساء بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لخوض التدريب الثاني المحدد له السابعة والنصف، على ملعب جامعة قطر.