شكرا لقرائتكم خبر عن ‏4 تشابهات في تتويجي الأهلي وبالميراس قاريًا «توقيت قاتل ‏وعريس بالرقم 19»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوج فريق بالميراس البرازيلي بلقب كوبا ليبرتادوريس، على حساب مواطنه سانتوس في المباراة النهائية التي جمعت الطرفين مساء السبت على ملعب الماراكانا.

وأكمل بالميراس عقد الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية، والتي يشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطلاً للقارة الأفريقية.

وشهد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا واعتلاء بالميراس عرش القارة اللاتينية 5 تشابهات مثيرة.

رقم 19 هو كلمة السر

مثلما كان محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي صاحب الرقم 19 هو صاحب الفضل الأول في تتويج المارد الأحمر باللقب القاري بتسجيل هدف الانتصار في شباك الزمالك، كان «19» اّخر في الموعد لحسم بالميراس اللقب القاري بواسطة برينو لوبيس.

نهائي فريقي البلد الواحد

الأهلي والزمالك المصريان كتبا التاريخ بخوض المباراة النهائية وجهاً لوجه كأول نهائي لدوري أبطال أفريقيا لفريقين من بلد واحد في السابع والعشرين من نوفمبر من العام المنصرم، كذلك كان نهائي الليبرتادورس بنكهة برازيلية خالصة بين بالميراس وسانتوس.

التوقيت القاتل «القاضية ممكن»

التوقيت القاتل كان عنوان تتويج الأهلي وبالميراس قارياً، فجسل أفشة هدف عناق أبناء التتش للأميرة السمراء مع الدقيقة 86 من عمر مواجهة فريقه بالزمالك، كذلك أطلق بالميراس رصاصة الرحمة في مرمى سانتوس عقب 9 دقائق مرت من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

طريقة احتفال واحدة

اكتمل تشابه الأهلي وبالميراس في طريقة الاحتفال بهدف الانتصار القاتل، فمثلما قام أفشة بخلع قميصه فرحاً بهدفه، كرر المشهد ذاته لوبيس لحظة تسجيله هدف النصر.