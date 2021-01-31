شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني رابع مدرب يقود الأهلي في كأس العالم للأندية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لتحقيق انجازاً جديداً في ولاية مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والذي قاده لعناق دوري الأبطال في النسخة الماضية، وذلك خلال مشاركته في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

الأهلي يشارك للمرة السادسة في كأس العالم للأندية في نسخة 2020 والتي تنطلق في فبراير المقبل، حيث يستهل مشواره بمواجهة الدحيل القطري مساء الخميس المقبل.

ويعتبر موسيماني هو رابع مدير فني يقود الأهلي في كأس العالم للاندية.

وكان البرتغالي مانويل جوزيه هو من قاد الأهلي فنياً خلال أول 3 مشاركاته له في كأس العالم للأندية نسخ 2005 و 2006 و 2008، وحقق المركز الثالث مرة والسادس في مرتين.

كما قاد حسام البدري فريق النادي الأهلي في نسخة 2012 من المونديال واستطاع تحقيق المركز الرابع مع الفريق، كذلك محمد يوسف الذي كان مديراً فنياً للأهلي في المشاركة الأخيرة عام 2013 بالمغرب وحقق المركز السادس مع الفريق.

وبات الجنوب أفريقي موسيماني هو ثاني الأجانب الذين يقودوا الأهلي فنياً في المونديال، والمدرب الرابع بشكل عام.