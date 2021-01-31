شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة هدافي الأهلي في كأس العالم للأندية.. أبوتريكة يتصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره بمنافسات كأس العالم للأندية 2020 بقطر في الرابع من فبراير المقبل أمام الدحيل المنظم للبطولة.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في كأس العالم للأندية حيث سبق له تمثيل القارة الأفريقية في نسخ 2005 و2006و 2008 و2012 و2013.

ونجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات على مدار مشاركته في المونديال، وذلك على حساب كل من أوكلاند سيتي النيوزلندي وكلوب أمريكا المكسيكي وهيروشيما الياباني.

وسجل الأهلي 11 هدفاً في كأس العالم للأندية، ويتصدر محمد أبوتريكة قائمة هدافي الفريق في المسابقة برصيد 4 أهداف، ثم الأنجولي أمادو فلافيو 3 أهداف وعماد متعب هدفين، وهدف للسيد حمدي، وهدف ذاتي سجله لاعب باتشوكا المكسيكي في مرماه.