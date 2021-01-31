شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهاردة.. منتخب مصر يُتوج بأخر ألقابه في كأس أمم أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحل اليوم الموافق الحادي والثلاثين من يناير مع الذكرى الحادية عشر لتتويج منتخب مصر الأول لكرة القدم بأخر ألقابه في كأس أمم أفريقيا.

الحادي والثلاثون من يناير من عام 2010 كان شاهداً على عناق الفراعنة الأميرة السمراء للنسخة الثالثة على التوالي في انجاز فريد لم يتمكن أي منتخب في القارة من تحقيقه.

المكان أنجولا، الدولة التي استضافت تلك النسخة من كأس أمم أفريقيا في 2010، والمنافس على اللقب في المباراة النهائية هو المنتخب الغاني.

الدقيقة 86 من عمر المباراة حملت نسائم الفرج بلمسة معتادة من البديل السوبر محمد ناجي جدو، مسجلاً هدف تتويج الفراعنة باللقب الثالث على التوالي في انجاز غير مسبوق وثلاثية تاريخ لمنتخبنا القومي تحت قيادة فنية للمعلم حسن شحاتة.

المنتخب المصري مثله كل من عصام الحضري وهاني سعيد ووائل جمعة وأحمد فتحي وأحمد المحمدي وسيد معوض وحسني عبدربه وحسام غالي وأحمد حسن وعماد متعب ومحمد زيدان وحل بديلاً كل من محمد ناجي جدو ومحمد عبدالشافي والمعتصم سالم.