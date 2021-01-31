بطولة ألمانيا: خضيرة يقترب من هرتا برلين

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برلين: اقترب لاعب الوسط سامي خضيرة، المتوّج مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 2014 في كرة القدم، من الانتقال إلى نادي هرتا برلين صاحب المركز الرابع عشر في البوندسليغا، بعد أن اصبح خارج حسابات يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي، بحسب ما ذكر الاحد موقع "كيكر" الالماني.

وبحسب الموقع المتخصص، يتواجد اللاعب البالغ 33 عاما في العاصمة برلين الاحد للخضوع للفحص الطبي التقليدي. وسينتقل من "سيدة عجوز" إلى أخرى، نظرا لحمل الناديين الكنية عينها.

وحصد خضيرة خمسة ألقاب في الدوري وثلاثة في الكأس مع يوفنتوس منذ 2015، لكن المدرب الجديد أندريا بيرلو لم يعوّل عليه هذا الموسم.

ونتيجة الإصابات المتكررة، خاض خضيرة 10 مباريات في الدوري الإيطالي موسم 2018-2019 ثم 12 الموسم الماضي، فيما غاب عن تشكيلة الفريق بالكامل منذ بداية الموسم الحالي.

بدأ مسيرته مع شتوتغارت ثم انتقل في 2010 إلى ريال مدريد الإسباني حيث احرز لقب دوري أبطال أوروبا في 2014، قبل توجهه بعدها بخمسة أعوام إلى مدينة تورينو لحمل ألوان يوفنتوس.